Китайским инвесторам намерены предложить проект в ОЭЗ "Санкт-Петербург"

В качестве образца будет взят белорусско-китайский парк "Великий камень".

На опыт создания белорусско-китайского парка "Великий камень" под Минском обратили внимание в Мариинском дворце. Депутатами рассмотрены перспективы создания аналогичных особых условий для промышленников из Китая в Петербурге. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Индустриальный парк "Великий камень" занимает площадь более 11 тыс. га и расположен в 25 км от Минска, прямо рядом с местным аэропортом. Аэропорт Минска также находится на территории парка. "Великому камню" уже 12 лет, и на данный момент в парке насчитывается 130 резидентов, 57 из которых составляют китайские компании. Они занимаются производством двигателей внутреннего сгорания, коробок передач, суперконденсаторов для электробусов, моноблоков и даже кранов.

В рамках особой экономической зоны "Санкт-Петербург" планируется привлечение китайских инвесторов на специальных условиях, похожих на те, что применяются в Белоруссии.

По словам заместителя генерального директора по работе с инвесторами особой экономической зоны "Санкт-Петербург" Андрея Иванова, Северная столица также фокусируемся на компаниях с высокой добавленной стоимостью. В связи с этим, стоит подумать о дополнительных гарантиях для первых китайских инвесторов. Один из вице-президентов банка "Россия" Константин Горбачев проявил интерес к идее создания совместного индустриального парка в Петербурге по образцу белорусского.

Петербург до сих пор является привлекательным местом для инвестиций со стороны китайских инвесторов. Это подтверждает генеральный директор Российско-Китайского бизнес-парка Чень Чжиган. Он уточнил, что китайцы уже несколько лет смотрят на Петербург и Ленинградскую область. Идея создания кластера для китайских промышленников по образцу белорусского будет рассмотрена в рамках обсуждения между комитетом по инвестициям и вице-губернаторами.

Ранее мы сообщили о том, что Россия и Белоруссия восстановят семь ж/д разъездов к портам Петербурга.

Фото: Pxhere