Мероприятия ко Дню памяти погибших в радиационных катастрофах перенесли на ноябрь

Традиционно торжественные церемонии должны были пройти 26 апреля.

В Петербурге определились с датой переноса мероприятий ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Об этом сообщила пресс-служба комитета по соцполитике.

Традиционно городские торжественные церемонии и митинг должны были состояться 26 апреля, но до конца месяца в городе действует правительственный запрет на массовые мероприятия, введенный из-за распространения коронавируса. Памятные мероприятия перенесли на 30 ноября, в этот день, как отметили в комитете, ввели в эксплуатацию объект "Укрытие" над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС. Перенос согласовали с ликвидаторами катастрофы на АЭС.

Так же, как и в апреле, в ноябре возложат цветы к к памятнику "Жертвам радиационных аварий и катастроф" в парке имени академика Сахарова и проведут митинг.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге предложили изменить формат акции "Бессмертный полк".

Фото: etovidel.net