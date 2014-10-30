В Петербурге перекроют улицы из-за марафона "Пушкин — Петербург"

Центр Петербурга перекроют ради марафона.

В это воскресенье в Петербурге пройдет 98-й марафон "Пушкин — Петербург". В связи с мероприятием в городе будут действовать ограничения движения и изменятся маршруты наземного общественного транспорта. Источник: комитет по транспорту Санкт-Петербурга.

Комитет сообщил, что перекрытия затронут центральные улицы, по которым пройдет трасса марафона.

Изменения коснутся автобусных маршрутов № 2, 3, 6, 7, 10, 16, 22, 24, 26, 27, 36, 49, 50, 63, 70, 71, 72, 181, 186, 187, 191, 225, 226, 236, 262, 263, 281, 286, 299, 342, 371, 377 и 400Э.

Подробная информация о временных изменениях размещена на сайте комитета по транспорту.

Ранее началась подготовка к строительству стоянки на 500 мест в Парголово.

Фото: pxhere