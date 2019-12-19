В Петербурге перекрыли Невский проспект. Центр стоит в пробках

Карты петербургских дорог окрасились в красный цвет.

Вечером 19 декабря многим петербуржцам пришлось добираться до дома больше обычного и проводить время в своих автомобилях. Кроме КАД пробками сковало и центр города: автолюбители жалуются, что в сторону Эрмитажа Невский проспект стоит в "адской пробке".

По картам заметно, что в красный цвет окрасились Литейный, Суворовский, Лиговский и Адмиралтейский проспекты, Садовая улица, Дворцовая набережная. Автомобилисты сваливают вину на приехавшего в город президента Путина.

Также петербуржцы пожаловались на стоящую намертво Ждановскую улицу в сторону Крестовского. Сегодня на "Газпром Арене" состоится хоккейный матч между СКА и ЦСКА.

Фото: скрин Яндекс.Пробки

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