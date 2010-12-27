  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы: приезд Путина в Петербург перекрыл заезд на ЗСД
Сегодня, 17:48
456
IRINA_CHALKINA

Петербуржцы: приезд Путина в Петербург перекрыл заезд на ЗСД

0 0

Движение также перекрыто в центре Петербурга.

В четверг, 19 декабря, петербургские автомобилисты возмутились километровым пробкам на заезд на ЗСД и в центре города. Об этом они сообщили в соцсетях. 

В пробках автомобилисты предположили, что город перекрывают из-за приезда Владимира Путина. Однако, официально эту информацию пресс-служба президента не подтверждала.

"Солнцеликий только завтра прибудет..Репетируют что ли?"

—шутят горожане.

Также петербуржцы предположили, что президент прибыл в Северную столицу на истребителе, потому что Большая пресс-сконференция с его участием закончилась около часа назад. 

Ранее мы сообщали о том, что Путин ответил на оскорбительные высказывания Бориса Джонсона.

Фото:яндекс.карты

Теги: новости спб, общество, путин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии