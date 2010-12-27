Петербуржцы: приезд Путина в Петербург перекрыл заезд на ЗСД

Движение также перекрыто в центре Петербурга.

В четверг, 19 декабря, петербургские автомобилисты возмутились километровым пробкам на заезд на ЗСД и в центре города. Об этом они сообщили в соцсетях.

В пробках автомобилисты предположили, что город перекрывают из-за приезда Владимира Путина. Однако, официально эту информацию пресс-служба президента не подтверждала.

"Солнцеликий только завтра прибудет..Репетируют что ли?" —шутят горожане.

Также петербуржцы предположили, что президент прибыл в Северную столицу на истребителе, потому что Большая пресс-сконференция с его участием закончилась около часа назад.

Ранее мы сообщали о том, что Путин ответил на оскорбительные высказывания Бориса Джонсона.

Фото:яндекс.карты