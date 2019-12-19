"Похож на Добби из Гарри Поттера": Путин отвечает на оскорбительные высказывания Бориса Джонсона

Путин высказался об оскорбительных высказываниях Бориса Джонсона. Глава государства прокомментировал поведение английского политика во время Большой пресс-конференции в Москве.
"Борис Джонсон по-разному отзывался о вас: и тиран, и персонаж Добби из книги о Гарри Поттере. А что вы о нем думаете?",
—спросил журналист из Великобритании.
Также журналист оставил за собой право добавочного вопроса и поинтересовался, как изменятся отношения между Россией и Англией после Brexit. Кроме того, Путин прокомментировал слухи о вмешательстве РФ в политику Британии.
"Я знаю, в чем заключаются интересы моей страны. И кто бы что бы обо мне ни говорил, это не имеет никакого значения по сравнению с фундаментальными задачами, в решении которых заинтересована Россия",
—заявил Путин.
Также глава России заявил, что Джонсона можно поздравить. По словам Путина, английский политик оказался победителем.
Ранее мы сообщали о том, что Путин обсудит с Бегловым "рассыпающуюся" больницу Боткина в центре Петербурга.
Фото:скрин
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