"Похож на Добби из Гарри Поттера": Путин отвечает на оскорбительные высказывания Бориса Джонсона

Также английский журналист поинтересовался, как изменятся отношения между нашими странами после Brexit.

Путин высказался об оскорбительных высказываниях Бориса Джонсона. Глава государства прокомментировал поведение английского политика во время Большой пресс-конференции в Москве.

"Борис Джонсон по-разному отзывался о вас: и тиран, и персонаж Добби из книги о Гарри Поттере. А что вы о нем думаете?", —спросил журналист из Великобритании.

Также журналист оставил за собой право добавочного вопроса и поинтересовался, как изменятся отношения между Россией и Англией после Brexit. Кроме того, Путин прокомментировал слухи о вмешательстве РФ в политику Британии.

"Я знаю, в чем заключаются интересы моей страны. И кто бы что бы обо мне ни говорил, это не имеет никакого значения по сравнению с фундаментальными задачами, в решении которых заинтересована Россия", —заявил Путин.

Также глава России заявил, что Джонсона можно поздравить. По словам Путина, английский политик оказался победителем.

Ранее мы сообщали о том, что Путин обсудит с Бегловым "рассыпающуюся" больницу Боткина в центре Петербурга.

Фото:скрин