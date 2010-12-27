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В Петербурге к концу сентября модернизируют систему очищения сточных вод ультрафиолетом
Сегодня, 9:58
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nadezhda_sib

В Петербурге к концу сентября модернизируют систему очищения сточных вод ультрафиолетом

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Модернизация позволит уменьшить потребление электроэнергии.

К октябрю 2019 на Юго-Западных очистных сооружениях завершат модернизацию, сточные воды после очистки будут обеззараживаться ультрафиолетом. Об этом 14 августа рассказала пресс-служба ГУП "Водоканала Санкт-Петербурга". 

По словам пресс-службы предприятия, обновление системы позволит сэкономить потребление энергии и увеличит производительность установки ультрафиолета на 20%. Для этого рабочие полностью заменят контроллеры с комплектом программного обеспечения и отдельные элементы электротехнического оборудования. В зависимости от объемов поступающих на обеззараживание очищенных сточных вод лампы сами будут определять мощность ультрафиолетового излучения. 

Планируется, что все работы завершатся в конце сентября 2019. 

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Фото: pixabay.com 

Теги: водоканал, очищение воды ультрафиолетом
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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