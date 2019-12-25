Сотрудники воинской части стали фигурантами дела за кражу топлива

Ущерб государству оценили в 2 миллиона рублей и 76 тысяч килограммов похищенного горючего.

Кронштадтский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении сотрудников воинской части Олега Бражникова и Александра Матиюка. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, мужчины стали фигурантами дел о растрате и соучастии в преступлении.

По информации следствия, Бражников работал начальником отдела хранения склада горючего, а Матиюк служил начальником экслуатационно-технического отделения того же отдела войсковой части. В октябре 2017 года Бражников решил похитить крупный объем вверенного ему дизельного топлива и реализовать его постороннему лицу. Ради осуществления плана мужчина обратился к своему подчиненному Матиюку и попросил подыскать покупателя топлива. Найденный клиент не знал о происхождении горючего и намерениях подельников. По договоренности топливо вывозили с воинской части до дома на Приморском шоссе. Немногим позже Бражников связался с заведующей хранилищем, чтобы излишки топлива собрали воедино и также вывезли из воинской части. 13 и 14 марта 2018 года покупатель получил по 9095 литров государственного горючего стоимостью более 210 тысяч рублей, а 15 марта Матиюк принял от клиента 398 тысяч рублей. В тот же день Бражников разделил с Матиюком полученную сумму.

До августа 2018 года таким же образом провели еще несколько перевозок топлива. Государству причинен ущерб более чем в 2 миллиона рублей, именно столько стоило 76 тысяч килограммов похищенного горючего. Дело к производству еще не приняли.

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Фото: Piter.TV