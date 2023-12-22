В Петербурге перед судом предстанет 21-летний самокатчик, сбивший бабушку

Пожилая жительница Фрунзенского района сломала ногу.

В Петербурге перед судом предстанет молодой человек, который сбил на самокате пенсионерку. Инцидент произошел 14 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

По версии следствия, юноша мчался на электросамокате по Южному шоссе. У дома № 46 он сбил 65-летнюю женщину, которая от удара упала на асфальт и ударилась ногой. Бабушка сломала ногу.

На петербуржца завели уголовное дело. Ему вменяют статью "Причинение тяжкого вреда по неосторожности". Дело направили во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv