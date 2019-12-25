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В Петербурге пенсионерка заплатила 200 тысяч за снятие порчи
Сегодня, 10:09
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ruzannar

В Петербурге пенсионерка заплатила 200 тысяч за снятие порчи

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Полиция разыскивает "гадалку".

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 20 марта в полицию обратилась пенсионерка с заявлением.

Она сообщила, что у дома №52 по ул. Тельмана, к ней подошла незнакомая женщина и убедила её в необходимости снять порчу.

Мошенница проникла в квартиру пенсионерки и похитила 200 000 тысяч рублей.

Полиция разыскивает преступницу. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража).

Ранее мы сообщили, что в Петербурге мужчина представился пенсионерке её зятем и выманил деньги.

Фото: Pixabay

Теги: гадалка, деньги, мошенник, питер, порча
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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