В Петербурге мужчина представился пенсионерке её зятем и выманил деньги

Женщина отдала мошеннику 150 000 тысяч рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 13 марта в полицию с заявлением обратилась пенсионерка.

На её домашний телефон позвонил мужчина и представился "Валерой" — зятем. Мошенник сообщил, что ему необходимо 150 000 тысяч рублей, но сам он подъехать за ними не может.

Спустя час за деньгами приехал друг "зятя", которому женщина передала указанную сумму.

Полиция разыскивает преступников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что лже-сотрудник службы безопасности "Сбербанка" обокрал пенсионерку на 150 тысяч рублей.

Фото: Pixabay