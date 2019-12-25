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В Петербурге пенсионерка выжила после попадания под поезд
Сегодня, 9:15
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Alena_Zinovieva

В Петербурге пенсионерка выжила после попадания под поезд

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В тяжелом состоянии ее увезли в больницу.

В Невском районе Петербурга 64-летняя женщина попала под колеса поезда. Об этом сообщил Piter.TV источник в экстренных службах.

Инцидент произошел возле дома №1/4 на Сортировочной-Московской улице. После столкновения с поездом пенсионерке удалось выжить. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу №26 на улице Костюшко. Врачи диагностировали у пострадавшей серьезные травмы рук.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге электросамокат сбил 7-летнюю девочку.

Фото: Piter.TV

Теги: пенсионерка, попадание под поезд, сбил поезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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