В Петербурге пенсионерка выжила после попадания под поезд

В тяжелом состоянии ее увезли в больницу.

В Невском районе Петербурга 64-летняя женщина попала под колеса поезда. Об этом сообщил Piter.TV источник в экстренных службах.

Инцидент произошел возле дома №1/4 на Сортировочной-Московской улице. После столкновения с поездом пенсионерке удалось выжить. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу №26 на улице Костюшко. Врачи диагностировали у пострадавшей серьезные травмы рук.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV