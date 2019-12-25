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В Приморском районе пенсионерка выкинула в окно 400 тыс. рублей, спасая дочь от уголовного преследования
Сегодня, 15:02
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kraratau27

В Приморском районе пенсионерка выкинула в окно 400 тыс. рублей, спасая дочь от уголовного преследования

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В этот же день сотрудники полиции задержали двух подозреваемых мужчин.

В Приморском районе пенсионерка выкинула в окно 400 тыс. рублей, спасая дочь от уголовного преследования. Об этом сегодня, 13 марта, Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах. 

В четверг, 11 марта, 88-летняя петербурженка обратилась в полицию. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что её дочери грозит уголовное дело. Однако вопрос можно решить, выкинув из окна 400 тыс. рублей в пакете. 

Известно, что в этот же день сотрудники полиции задержали двух подозреваемых мужчин. На данный момент заведено уголовное дело. 

Ранее мы писали, что в Петербурге осудили фальшивомонетчицу, обманувшую пенсионеров.

Фото: pixabay.ru

Теги: мошенники, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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