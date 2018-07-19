На Пискаревке пенсионерка оставила тело дочери в кустах из-за нехватки денег на похороны

Тело 49-летней женщины было завернуто в простыню.

Пожилая пенсионерка оставила во дворе дома по Меньшиковскому проспекту тело своей умершей дочери, так как у нее не было денег на похороны. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По данным правоохранительных органов, труп 49-летней женщины, завернутый в простыню, был найден 18 июля около 9 часов утра в кустах у дома 13/3 по Меньшиковскому проспекту. Насильственных признаков смерти на ее теле не нашли. Погибшая ранее была судима за хранение наркотиков и кражу.

От места, где она лежала, был замечен след волочения, который привел к жилому дому. С помощью камеры видеонаблюдения в парадной дома №74 удалось узнать, кто вытащил тело на улицу. Так 18 июля в 01:44 из лифта вышла пожилая женщина с телом, завернутым в простыню. Это была 68-летняя мать погибшей.

Женщина поведала полиции, что ее дочь умерла еще три дня назад. В квартире стал распространять трупный запах, а денег на похороны у нее не было. Тогда она просто спрятала тело в кусты на улицу.

Очевидцы: на Будапештской нашли труп.

Фото: pixabay