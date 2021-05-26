Внутриквартальный проезд "Пискаревка" перейдёт в госсобственность

Смольный намерен приобрести в госсобственность внутриквартальный проезд "Пискаревка". Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщила пресс-служба городского правительства.
Проезд, который был введён в эксплуатацию в 2021 году, проходит по перспективной Богословской улице. За счёт него правительство города намерено развивать транспортную инфраструктуру на территории квартала 25-26 Полюстрово.
На территории наблюдается проблема загруженности большинства проездов. Также не всем машинам хватает мест для парковки.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге намерены ввести новые правила парковки во дворах.
Фото: ВКонтакте / Муниципальное образование Пискаревка
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