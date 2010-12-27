Очевидцы: на Будапештской нашли труп

Труп нашли около семи утра, за полчаса до этого были слышны крики.

Местные жители Фрунзенского района утром увидели труп, накрытый белой тканью. Что произошло, пока никто не знает. Об этом свидетели сообщили в группе "Признавашки ДТП и ЧП".

По словам людей, труп был найден около семи утра, причем около 6:30 были слышны шум и крики. Полиция давно на месте, тело лежит до сих пор на земле, полиция проводит предварительный осмотр места преступления.

Подробности выясняются.

Несколько дней назад в лесу Всеволожского района нашли сапоги с отрубленными ногами.

Фото: ВК/ Признавашки ДТП и ЧП