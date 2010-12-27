Очевидцы: на Будапештской нашли труп

Местные жители Фрунзенского района утром увидели труп, накрытый белой тканью. Что произошло, пока никто не знает. Об этом свидетели сообщили в группе "Признавашки ДТП и ЧП".
По словам людей, труп был найден около семи утра, причем около 6:30 были слышны шум и крики. Полиция давно на месте, тело лежит до сих пор на земле, полиция проводит предварительный осмотр места преступления.
Подробности выясняются.
Несколько дней назад в лесу Всеволожского района нашли сапоги с отрубленными ногами.
Фото: ВК/ Признавашки ДТП и ЧП
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