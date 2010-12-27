В лесу Всеволожского района нашли сапоги с отрубленными ногами

Их обнаружили поблизости от станции Лемболово-2.

В понедельник, 15 июля в лесу поблизости от станции Лемболово-2 Всеволожского района Ленобласти нашли резиновые сапоги с отрубленными ногами внутри. Остатки конечностей были в синих штанах, рядом лежала коричневая куртка-дубленка. Об этом сообщил "Регион Online".

Находку обнаружил преподаватель СПбГУ рядом с затушенным костром. Мужчина сразу же сообщил о случившемся в полицию.

Остальную часть тела правоохранители нашли неподалеку от железнодорожных путей. Труп частично разложился, рядом валялась еще одна пара обуви – берцы.

На данный момент экспертиза устанавливает время и способ убийства. Кроме того, полиция осматривает местность – необходимо выяснить, где именно умер человек.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Звенигороде в сарае нашли останки младенца убитого 50 лет назад.

Фото: Pixabay