В Звенигороде в сарае нашли останки младенца убитого 50 лет назад

Женщина случайно наткнулась в сарае на пакет, в котором были останки новорожденного.

В Звенигороде Московской области женщина наткнулась в сарае на останки младенца.

Сообщается, что местная жительница в сарае, который находится недалеко от жилого дома, обнаружила страшную находку и вызвала полицию. Полицейские при осмотре выяснили, что в полиэтиленовом пакете находятся останки, которые принадлежат новорожденному младенцу.

Проведенная экспертиза установила, что возраст "находки" 40-50 лет.

Сегодня ранее: СМИ сообщили, что в Москве няня приводила в дом педофила, который насиловал мальчиков 3 и 5 лет.

Фото: pixabay