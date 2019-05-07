В Петербурге 71-летняя женщина перевела мошенникам 5,5 млн рублей

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В четверг, 25 марта, в полицию Петербурга обратилась 71-летняя женщина и заявила, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, на протяжении недели ей звонили неизвестные, представляясь сотрудниками банков. Под предлогом обеспечения безопасности они убедили пенсионерку перевести на их счета деньги через банкоматы. В результате женщина отдала мошенникам 5,5 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Преступников ищет полиция.

Ранее в Петербурге поймали мошенников, продававших путевки в несуществующие санатории.

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