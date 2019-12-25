В Петербурге пенсионерка отдала банковскому мошеннику почти 5 млн рублей

Женщина сама сняла деньги и перевела их на неизвестный счет.

В четверг, 27 мая, в полицию Петербурга обратилась 68-летняя пенсионерка, ставшая жертвой банковского мошенника. Женщина заявила, что перевела на неизвестный счет почти 5 млн рублей. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, двумя днями ранее ей на мобильный телефон позвонил незнакомый мужчина. Представившись сотрудником банка, он предложил женщине перевести ее накопления на безопасной счет. Доверчивая пенсионерка так и поступила, расставшись с 4 млн 995 тыс. рублей.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее телефонный мошенник показал на видео, как обманывал своих жертв.

Фото: pixabay.com