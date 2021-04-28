Ирина Волк рассказала, как действовал злоумышленник, просивший жертв переслать ему деньги.

Телефонный мошенник показал на видео, как обманывал своих жертв. Соответствующий ролик разместили в социальных сетях представители МВД по Иркутской области. На примере подозреваемого представители закона продемонстрировали, как злоумышленник за несколько минут убеждает жертву перевести на его банковскую карту несколько тысяч рублей.

Он просил помочь решить возникшую трудность на заправке. Посчитав, что суммы незначительные, его собеседники расставались со своими деньгами. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

В МВД напомнили, что мошенники действуют по отработанной схеме. В данном случае преступник звонил потерпевшим и представлялся дальним родственником или знакомым. После наводящих вопросов и обещания встретиться, он просил помочь в некой "трудности". Для ее решения необходимо было перевести средства в размере 2-4 тысяч рублей на карту якобы сотрудника АЗС. Таким образом на уловку мошенника попались не менее 10 жителей региона. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России