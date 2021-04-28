В полиции рассказали о драке бойцов ММА в поезде "Москва — Петербург"

По официальной информации, в полицию обратился начальник поезда.

Двое пьяных пассажиров подрались в поезде из Москвы в Петербург 27 апреля. На Московском вокзале их встретила транспортная полиция, рассказали в пресс-службе УТ МВД по СЗФО.

В полицию обратился начальник поезда. Дебоширы выражались нецензурной бранью в присутствии других пассажиров, а также оскорбляли другого человека. Более того, один из них ударил пассажира по лицу на платформе вокзала. Жителей Петербурга 1990 и 1993 годов рождения задержали.

Хулиганов поместили в камеру содержания административно задержанных до тех пор, пока они не протрезвеют.

По предварительным данным, речь идет о бойцах ММА Никите Солонине и Артеме Тарасове. Тарасов в Instagrame написал о том, что пассажир, которого ударил Солонин, является влиятельным человеком и сам спровоцировал конфликт.

Фото: Instagram / @nikitasolonin_mma