В Петербурге пенсионерка поверила телефонному мошеннику и перевела 6 млн рублей

Женщине звонили на протяжении нескольких недель.

Неизвестный представился сотрудником финансово-кредитного учреждения и обманул 70-летнюю женщину на 6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Потерпевшая обратилась в полицию 4 февраля. Со слов заявительницы, в период с 11 декабря 2020 по 25 января 2021 ей звонил неизвестный и представлялся сотрудником финансово-кредитного учреждения. Он убедил пенсионерку в том, что с ее банковским счетом происходят мошеннические действия: для того, чтобы их предотвратить, нужно перевести деньги на другую карту.

Пожилая женщина доверилась мошеннику и перевела деньги. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Центробанк предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества.

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