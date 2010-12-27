В Петербурге пенсионер расстрелял из пневмата незваную гостью

Мужчина выстрелил три раза в живот и в левую руку потерпевшей.

Рано утром 18 июня в Красногвардейском районе Петербурга задержали 72-летнего мужчину за стрельбу из пневматического пистолета. По данным источника в правоохранительных органах, мужчина расстрелял из пневмата 30-летнюю незваную гостью. Женщина перепутала парадные и позвонила в чужую квартиру в доме №5 на улице Помяловского.

По словам потерпевшей, дверь ей открыл пенсионер с оружием в руках. Он выстрелил три раза в живот и левую руку потерпевшей.

Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли у пожилого стрелка пистолет "ПМК-8109", баллон для магазина, а также металлические пули. По факту случившегося проводится проверка. Известно, что мужчина не был судим и к административной ответственности не привлекался.

Ранее мы писали, что на Малой Карпатской неизвестные стреляли по прохожим из "Волги".

Фото: Piter.TV