Очевидцы: на Малой Карпатской неизвестные стреляли по прохожим из "Волги"

Полиция проводит проверку по данному факту.

Полиция проводит проверку по факту возможной стрельбы во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Фрунзенского района ночью 17 июня обратился 36-летний гражданин. Он сообщил, что в одном из дворов на Малой Карпатской улице двое неизвестных стреляют из пистолета по прохожим из автомобиля "Волга".

В отделении полиции для выяснения обстоятельств был доставлен гражданин, 1993 года рождения. С места происшествия изъят пневматический пистолет. Проводится проверка.

Ранее пьяный мужчина устроил стрельбу у бара на севере Петербурга.

Фото: Piter.TV