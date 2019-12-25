Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга снизился на 23%

Такие цифры подсчитали в комитете по транспорту в сравнении с прошлым годом.

Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга к середине октября снизился на 23% в сравнении с прошлым годом. Об этом рассказал "Интерфакс" со ссылкой на городской комитет по транспорту.

Еще 1 октября автобусами, трамваями, метро и пригородными электричками воспользовались почти 4 млн 280 тысяч горожан, и общий поток людей при этом оказался на 19% ниже показателя прошлого года. Спустя уже две недели, несмотря на рекомендации властей оставаться дома и перевести сотрудников на "удаленку", транспортом воспользовались 4 млн 182 тысячи человек.

Кроме того, в комитете отметили, что с начала октября в общественном транспорте составили 76 протоколов за нарушение масочного режим.

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Фото: Piter.TV