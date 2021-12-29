Двое с пистолетом и автоматом ограбили таксиста в Петербурге

Вечером 15 января в Приморском районе Петербурга было совершено разбойное нападение на таксиста. Об этом стало известно Piter.TV.
Двое пассажиров неславянской внешности напали на таксиста около дома №57/26 на Сердобольской улице. Они отказались платить водителю и, угрожая ему пистолетом и автоматом, похитили его мобильный телефон.
Пострадавший обратился в полицию. Оказалось, что он не состоит на миграционном учете. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее полиция задержала двух мужчин, угнавших Toyota Camry в Парголово.
Фото: Piter.TV
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