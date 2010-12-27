В Петербурге пассажиры забрали у таксиста 52 тысячи рублей

Сейчас их разыскивает полиция.

Полиция Пушкинского района Петербурга разыскивает злоумышленников, которые укралиу водителя такси 52 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 18 ноября обратился сам 21-летний водитель. Он рассказал, что пять дней назад у дома №9 по Московскому шоссе трое его пассажиров пригрозили расправой и отобрали все деньги. После этого они просто спокойно покинули автомобиль и ушли.

Злоумышленников ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге пожилая колясочница умерла после падения при погрузке в такси.

Фото: Piter.TV