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В Петербурге пассажиры забрали у таксиста 52 тысячи рублей
Сегодня, 10:06
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nastya960

В Петербурге пассажиры забрали у таксиста 52 тысячи рублей

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Сейчас их разыскивает полиция.

Полиция Пушкинского района Петербурга разыскивает злоумышленников, которые укралиу водителя такси 52 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 18 ноября обратился сам 21-летний водитель. Он рассказал, что пять дней назад у дома №9 по Московскому шоссе трое его пассажиров пригрозили расправой и отобрали все деньги. После этого они просто спокойно покинули автомобиль и ушли.

Злоумышленников ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге пожилая колясочница умерла после падения при погрузке в такси.

Фото: Piter.TV

Теги: ограбили, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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