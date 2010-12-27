В понедельник, 18 ноября, стало известно о том, что в Петербурге пожилая колясочница умерла после падения при погрузке в такси. Об этом сообщают "Невские новости".
Инцидент произошел 17 октября. Как оказалось, женщину уронили сотрудники социального такси. В итоге 80-летнюю петербурженку отвезли в больницу. Медики диагностировали у неё серьезные травмы головы и туловища. Женщину не удалось спасти, она скончалась спустя пару дней.
Полиция Петербурга проводит проверку.
Ранее мы сообщали о том, что в Выборгском районе пропала 90-летняя пенсионерка.
Фото:pixabay
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