Сотрудники социального такси уронили женщину, в результате чего она получила серьезные травмы головы и туловища.

В понедельник, 18 ноября, стало известно о том, что в Петербурге пожилая колясочница умерла после падения при погрузке в такси. Об этом сообщают "Невские новости".

Инцидент произошел 17 октября. Как оказалось, женщину уронили сотрудники социального такси. В итоге 80-летнюю петербурженку отвезли в больницу. Медики диагностировали у неё серьезные травмы головы и туловища. Женщину не удалось спасти, она скончалась спустя пару дней.

Полиция Петербурга проводит проверку.

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