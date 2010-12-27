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Пассажир такси избил водителя и угнал его автомобиль
Сегодня, 12:15
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nadiputintseva
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Пассажир такси избил водителя и угнал его автомобиль

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Полиция смогла задержать угонщика.

Вечером 21 апреля в Выборгском районе Санкт-Петербурга таксист неожиданно для себя стал пешеходом после того, как его пассажир "расплатился" с ним кулаками и угнал авто.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, в полицию обратился 45-летний водитель такси, который заявил, что в 5 утра на проспекте Мориса Тереза на него с кулаками набросился пассажир. Когда водитель выбежал из машины, злоумышленник пересел за водительское сиденье и уехал в неизвестном направлении.

Оперативники смогли по горячим следам выйти на дерзкого угонщика. Им оказался 40-летний местный житель. По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что такси врезалось в столб на Обводном канале

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Теги: криминальные происшествия , новости спб , происшествия спб , угнали авто в спб
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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