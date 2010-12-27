Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Такси врезалось в столб на Обводном канале
Сегодня, 10:26
0
TretyakovaS
75

Такси врезалось в столб на Обводном канале

0
 
 

Утром 22 апреля автомобиль "Яндекс Такси" влетел в столб недалеко от станции метро "Обводный канал".

Утром 22 апреля автомобиль "Яндекс Такси" врезался в столб на Обводном канале. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург". 

Как сообщают очевидцы, водитель не пострадал. На месте работали сорудники дорожной полиции. 

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Все новости района
Теги: дтп , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5