Такси врезалось в столб на Обводном канале

Утром 22 апреля автомобиль "Яндекс Такси" влетел в столб недалеко от станции метро "Обводный канал".

Утром 22 апреля автомобиль "Яндекс Такси" врезался в столб на Обводном канале. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Как сообщают очевидцы, водитель не пострадал. На месте работали сорудники дорожной полиции.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб