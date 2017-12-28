В Петербурге памятник Николаю I отреставрируют за 52 миллионов рублей

Заказчиком реставрации выступила ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры".

В Северной столице памятник Николаю I отреставрируют за 52 миллионов рублей. Об этом 13 августа сообщает канал "78".

Реставрация монумента на Исаакиевской площади обойдется городскому бюджету в 52 миллиона рублей: 24,4 миллиона потратят на ремонт фонарей, а 27,6 миллионов потратят на реставрацию ограды и памятников.

Заказчиком реставрации выступила ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры". Срок окончания работ - до 10 декабря этого года. Заявки на ремонт компании могут подать до 3 сентября.

Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области провел блогерам экскурсию по выборгской башне Ратуши.

Фото: http://www.visit-petersburg.ru