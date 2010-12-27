Губернатор Ленинградской области провел блогерам экскурсию по выборгской башне Ратуши

Глава региона повторно встретился с блогерами, которые в рамках года туризма помогают своим подписчикам узнавать о Ленинградской области. На встрече губернатора и интернет-деятелей речь пошла о реставрации башни Ратуши.

Участники проекта "Открывая Ленобласть" известного в первую очередь за создание персонажа "Лосилия", который однажды может стать туристическим символом области, посетили Выборг. Вместе с лидерами мнений в город приехал и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Совместно с блогерами он посетил башню Ратуши, реставрация которой недавно подошла к концу.

Внутри башни реставраторы постарались максимально воссоздать планировку, которая была в изначальном проекте и не раз менялась в процессе адаптации башни для различных целей. Блогеры стали первыми, кому был показан проект музейной экспозиции, который планируется к реализации в воссозданном помещении. Согласно проекту, внутри будут представлены образцы средневекового оружия. По словам разработчиков проекта, это стало данью истории, ведь в далеком прошлом башня служила арсеналом.

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Александр Дрозденко не первый раз встречается с блогерами. Так недавно, совместно с проектом "Открывая Ленобласть" губернатор обсудил лося, который может стать символом области, а еще раньше - встретился с известным урбанистом Ильей Варламовым, где рассказал ему о планах восстановления выборгского квартала Сета Солберга.

Фото: Piter.TV