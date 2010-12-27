Квартал Сета Солберга отреставрируют к 2023 году

Там хотят создать областной театр.

Исторический квартал Сета Солберга в Выборге хотят отреставрировать к 2023 году. Об этом сообщает Интерфакс.

Это разрушившийся в течение многих лет квартал в центре города. Мы сейчас планируем его масштабную реставрацию с приспособлением под театр и общественное пространство. Евгений Чайковский, председатель регионального комитета по культуре

В этом квартале планируется раземщение государственного театра Ленинградской области. Заемные средства для этого получат от банка БРИКС по соглашению министерства культуры и министерства финансов.

Квартал Сета Солберга расположен в центре Выборга и, там располагаются постройки XVIII–XIX веков, которые ограничены улицами Красноармейской, Сторожевой башни, Красина и Крепостной. Ранее в этом квартале размещалась фабрика.

Также, в Выборге сегодня установили памятник трамваю.

Фото: Живой Город/ ВК