Лось может стать туристским символом Ленинградской области

Организаторы даже представили стикеры с лосем для мессенджеров.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с организаторами проекта "Открывая Ленобласть". Блогеры, объехав половину регионов, предложили свой туристский бренд и маршруты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

На первом этапе организаторы собирали предложения от туристов и местных жителей об интересных и не всегда избалованных вниманием местах региона. Дальше они сами отправлялись в эти места, чтобы красиво и познавательно представить эти точки на карте. В результате появится интерактивная 3D-карта достопримечательностей Ленинградской области.

Также молодые люди разработали дизайн нового туристского бренда региона – лося Лосилия. Добродушный и любопытный лось вместе с блогерами уже посетил Сосновый Бор, Ивангород, Копорье, Сланцы и Лебяжье. Забавного зверя в виде "эмодзи" можно будет скачать в мессенджерах.

Со стороны гостей региона есть запрос на символы, представляющие и объединяющие Ленинградскую область. Узнаваемые продукты, логотипы, символика, всегда работают на имидж региона, повышая его привлекательность для туристов. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Глава региона дал поручение о проведении конкурса на новый символический туристский бренд региона.

Фото и видео: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области; Александр Дрозденко/ Youtube