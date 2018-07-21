Видео: жители Выборга высказывают свое мнение про лося Лосилия, который может стать символом Ленобласти

Губернатору Александру Дрозденко представили проект нового туристического символа Ленинградской области: лося Лосилия. Мы опросили людей на улчце и узнали, что думают по поводу мультяшного животного простые жители, туристы и даже несколько дизайнеров.

Недавно мы писали о том, что губернатору Александру Дрозденко был представлен проект нового туристического символа, который смог бы объеденить все города Ленинградской области. Его создателями стали блогеры из проекта "Открытая Ленобласть". Губернатору лось понравился. По словам областного руководителя, персонаж получился добрым, а сама область имеет потребность на узнаваемый туристический бренд.

Лосилий уже обзавелся собственными стикерами для Телеграм. Но что думают по поводу лося простые жители? Чтобы узнать это, мы распечатали один из стикеров, содержащихся в официальном стикер-паке Лосилия и вышли на улицу, задавать горожанам и гостям города этот вопрос.

Забегая вперед, скажем: нам удалось опросить не только простых жителей, но и нескольких студентов-дизайнеров, а также гостя из Финляндии.

Изображения: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области