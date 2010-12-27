Пьяный мужчина заминировал бизнес-центр в Петербурге

Мужчина сообщил о бомбе, которую принес с собой в деревянной коробке.

Во вторник, 6 марта, полиция Петербурга задержала мужчину, который решил пошутить над администратором БЦ "РЕСО" в Приморском районе. Он заявил, что принес с собой бомбу в деревянной коробке. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Молодая девушка-администратор заявила, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он напугал ее еще больше, когда оставил потенциально опасный предмет на стойке и скрылся с места происшествия.

На место экстренно выехали стражи порядка. Они проверили коробку и ничего опасного в ней не обнаружили. Тем временем из БЦ эвакуировали три тысячи человек.

В настоящий момент хулиган задержан. В отношении него составлен административный протокол.

Ранее Смолный заявлял, что основной вал сообщений о минировании идет из-за границы.

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