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Alena_Zinovieva
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В Петербурге пьяный дебошир избил начальницу поезда

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Нападение мужчины попало на видео.

В Петербурге задержали мужчину, который напал на начальницу поезда. Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В Следственном комитете РФ сообщили, что дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя неприлично и нарушал общественный порядок. Утихомирить мужчину попыталась начальница поезда. Она сделала ему замечание, однако в ответ получила несколько ударов руками и ногами.

В настоящий момент дебошир задержан. Ему предъявлено официальное обвинение. Известно, что мужчина работает адвокатом. СК подготовил ходатайство с просьбой взять его под стражу.

Ранее мы писали, что пьяный петербуржец избил до смерти прохожего.

Видео: СК РФ

Теги: избиение, нападение, пьяный дебош
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 16:09

Ужас...и это ещё и юр.лицо...

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