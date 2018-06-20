В Петербурге пьяный дебошир избил начальницу поезда

Нападение мужчины попало на видео.

В Петербурге задержали мужчину, который напал на начальницу поезда. Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В Следственном комитете РФ сообщили, что дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя неприлично и нарушал общественный порядок. Утихомирить мужчину попыталась начальница поезда. Она сделала ему замечание, однако в ответ получила несколько ударов руками и ногами.

В настоящий момент дебошир задержан. Ему предъявлено официальное обвинение. Известно, что мужчина работает адвокатом. СК подготовил ходатайство с просьбой взять его под стражу.

Ранее мы писали, что пьяный петербуржец избил до смерти прохожего.

Видео: СК РФ