Пьяный петербуржец избил до смерти прохожего

Убийце дали 8 лет особого режима.

В среду, 24 апреля, петербургский суд вынес приговор в отношении горожанина, который летом 2018 года жестоко избил незнакомого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

Напомним, что инцидент произошел на улице Васенко. Так, Тимофей Баранов в алкогольном опьянении в ходе ссоры с незнакомцем нанес ему 25 ударов ногами по частям тела. Впоследствии от полученных травм потерпевший скончался у себя дома. Медики диагностировали у него множественные двусторонние переломы рёбер, осложнённые развитием массивной кровопотери.

В итоге суд назначил наказание Баранову в виде 8 лет лишения свободы в колонии особого режима. Отметим, что подсудимый ранее был судим по аналогичной статье.

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