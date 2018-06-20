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Пьяный петербуржец избил до смерти прохожего
Сегодня, 18:26
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IRINA_CHALKINA

Пьяный петербуржец избил до смерти прохожего

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Убийце дали 8 лет особого режима.

В среду, 24 апреля, петербургский суд вынес приговор в отношении горожанина, который летом 2018 года жестоко избил незнакомого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

Напомним, что инцидент произошел на улице Васенко. Так, Тимофей Баранов в алкогольном опьянении в ходе ссоры с незнакомцем нанес ему 25 ударов ногами по частям тела. Впоследствии от полученных травм потерпевший скончался у себя дома. Медики диагностировали у него множественные двусторонние переломы рёбер, осложнённые развитием массивной кровопотери.

В итоге суд назначил наказание Баранову в виде 8 лет лишения свободы в колонии особого режима. Отметим, что подсудимый ранее был судим по аналогичной статье.

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Фото:pixabay

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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