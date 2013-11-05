В Петербурге ожидаются снегопады в ближайшие три дня

Синоптики прогнозируют снегопады и морозы в течение трёх дней.

В Петербурге ожидаются морозы и снегопады в ближайшие три дня, передаёт 22 февраля ФГБУ "Северо-Западное УГМС". До конца рабочей недели в городе не наблюдается потепление.

Во вторник, 23 февраля, погода в городе ухудшится, температура воздуха ночью опустится до -14..-16 градусов, также наблюдаются небольшие осадки в течение дня. В среду, 24 февраля, ожидается снегопад, однако температура воздуха поднимется до -1..-3 градусов.

Согласно прогнозу, до начала рабочей недели петербуржцев ждёт гололедица и сложная ситуация на дорогах.

Ранее мы писали, что в Петербурге 23 февраля ожидается сильный снег.

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