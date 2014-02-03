В Петербурге 23 февраля ожидается сильный снег

При этом мороз будет не сильный.

В этом году в День защитника Отечества (23 февраля) будет снежная погода. Такой прогноз дал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. В этот день циклон принесет не только заметное повышение температуры воздуха до -5 градусов, но и обильный снегопад.

Однако во второй половине дня 23 февраля ожидается похолодание до -10-12 градусов. Ночью похолодает еще больше – до -16..-18 градусов.

Самая холодная ночь при этом ожидается совсем скоро, с 17 на 18 февраля в центральных районах Петербурга будет -23..-25 градусов, в окрестностях -26..-27 градусов.

МЧС: в ближайшие три ночи в Ленобласти ожидается понижение температуры до -33 градусов.

Фото: Piter.tv