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МЧС: в ближайшие три ночи в Ленобласти ожидается понижение температуры до -33 градусов
Сегодня, 13:41
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nastya960

МЧС: в ближайшие три ночи в Ленобласти ожидается понижение температуры до -33 градусов

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На дорогах образуется гололедица.

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в ближайшие три ночи на территории Ленобласти ожидается усиление морозов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Ночью 17 февраля на территории Ленобласти местами ожидается понижение температуры воздуха до -26 градусов. На дорогах гололедица.

Ночью и утром 18 февраля местами ожидается изморозь, температура воздуха ночью -24...-29 градусов, местами -30...-33 градусов. На дорогах гололедица.

Ночью 19 февраля местами ожидается понижение температуры воздуха до -26 градусов. На дорогах гололедица.

Фото: стая белых лебедей пролетела над заснеженным Петербургом.

Фото: Piter.tv

Теги: морозы, мчс
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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