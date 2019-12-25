В Петербурге ожидают восстановление промышленности до уровня 2019 года

На сегодняшний день производство пищевых продуктов выросло на 4,7%.

В среду, 7 октября, стало известно, что власти Петербурга намерены восстановить городскую промышленность. Об этом заявил заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов на встрече с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

По итогам года власти Северной столицы намерены на восстановление промышленности города до уровня 2019 года. Отмечается, что при этом многое зависит от эпидемической ситуации.

Отмечается, что в настоящий момент производство пищевых продуктов выросло на 4,7%, лекарственных средств на 35,4%, а химические производства на 13,8%.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 29 тысячи человек.

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