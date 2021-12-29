В Петербурге ожидается ухудшение погоды 19 февраля

В городе ожидается сильный снег.

В субботу, 19 февраля, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. В городе должен начаться сильный снег. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу и области.

В Петербурге возможно налипание мокрого нега с 11:00 до 14:00. Сегодня днем в городе воздух прогреется до +1 градуса. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

К ночи похолодает до -2 градусов. А завтра днем, 20 февраля, температура воздуха составит около 0 градусов.

Ранее Piter.TV сообщал, что Петербург стал аутсайдером по качеству уборки снега в городах России.

Фото: Piter.TV