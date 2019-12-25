В Петербурге ожидается туман в ночь на среду

Туман ожидается 13 октября с 22:00 до часа ночи 14 октября.

Вечером во вторник, 13 октября, в редакцию Piter.TV поступило сообщение от пресс-службы городского ГУ МЧС о прогнозе тумана в Петербурге с 22:00 до 01:00 14 октября. Местами в городе ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, отметили в ведомстве.

Спасатели напомнили о безопасной езде в условиях тумана. По возможности стоит отказаться от поездки в туман. Если такой возможности нет, то следует снизить скорость. Показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости.

Быть бдительными должны не только водители, но и пешеходы – рекомендуется использовать светоотражающие поверхности на одежде.

Ранее мы опубликовали прогноз погоды на 14 октября в Северной столице.

Фото: Piter.tv