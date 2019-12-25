Синоптики: в воскресенье в Петербурге будет тепло и дождливо 

По территории региона пройдёт атмосферный фронт.

В воскресенье, 22 ноября, в городе на Неве ожидаются осадки и плюсовая температура. Об этом в своем Facebook рассказал главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отметил, что по территории региона пройдёт атмосферный фронт.

Сегодня, 22 ноября, по территории региона пройдёт атмосферный фронт, после чего за погоду Северной столицы будет отвечать тёплый сектор циклонического вихря Михаил Леус

Днем столбики термометров покажут +4…+6° градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет активно падать и в итоге составит 748 мм рт. ст.

Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье в Петербурге вновь закрыли сады и скверы из-за непогоды.

Фото:pixabay