В воскресенье в Петербурге вновь закрыли сады и скверы из-за непогоды

Для посетителей будут недоступны Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли.

В воскресенье, 22 ноября, стало известно о том, что в Северной столице вновь закрыли парки и скверы из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что сегодня для посещения закрыты Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли.

На работу уже вышли сотрудники садово-парковых и дорожных предприятий.

Ранее мы сообщали о том, что утром в воскресенье дорожники начали посыпать петербургские улицы реагентами.

Фото: pixabay