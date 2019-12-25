В Петербурге ожидается похолодание и мокрый снег

Температура в течение дня не поднимется выше + 3 градусов.

В воскресенье, 29 марта, на погоду в городе на Неве в полной мере начнет влиять холодный атмосферный фронт. Об этом сообщил Михаил Леус, ведущий специалист погодного центра "Фобос", на своей странице в Facebook.

Синоптик заверил, что холодный фронт принесет в Северную столицу облачную с небольшими прояснениями погоду, а также кратковременный мокрый снег. Температура в течение дня не поднимется выше + 3 градусов тепла. Ветер разгонится до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление практически не изменится и будет составлять 762 миллиметра ртутного столба, что совсем немного выше нормы.

Ранее мы писали , что гидрометцентр рассказал о погоде летом.

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