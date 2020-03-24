Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян летом ждет теплая погода выше нормы.

Гидрометцентр России рассказал о погоде летом 2020. По словам научного руководителя ведомства Романа Вильфанда, на большей части РФ будет теплая погода. Об этом сообщили "РИА Новости".

Синоптики ожидают в июне и августе температуру около и выше нормальных показателей. В июне прогнозируется дефицит осадков на западе европейской части РФ. В июле исключением станут восточные регионы европейской части России и Западной Сибири. Там будет немного прохладнее, но это не означает холодов. В сентябре тепло в Россию будет приходить периодически.

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона.