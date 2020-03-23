РФ ожидает сильная амплитуда колебаний в температурах.

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона. Об этом журналистам "Российской газеты" сообщил научный руководитель ведомства Роман Вильфанд. Специалист объяснил, что на Россию идет антициклон, который называют блокирующим.

По словам эксперта, если бы данный антициклон пришел зимой, то на улице была бы температура в минус 30 градусов по Цельсию. Летом его появление могло бы принести температуру в плюс 30 градусов в Москве. Весной же он принесет очень большую амплитуду температуры. Это означает, что по ночам и при ясном небе будет происходить сильное похолодание. Жителям России стоит ожидать по ночам температуру до минус 10 градусов по Цельсию. днем столбики термометров будут подниматься до плюс 15 градусов. В среднем отклонение от нормы составит около плюс шести градусов.

Блокирующий антициклон можно будет наблюдать по стране в течение этой и следующей недели, приблизительно, ох сохранится до первого апреля.

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России.

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